Олег Мельниченко дал напутствие пензенским призывникам

17.10.2024 | 13:50

В четверг, 17 октября, в областном сборном пункте состоялись торжественные проводы новобранцев на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал напутствие призывникам.

«В это непростое для Родины время я хочу вам пожелать проявить дисциплину, высокий уровень организации и, главное, способности к тому, чтобы получать знания по тем военным учебным специальностям, по которым вас призвали в вооруженные силы. Понятно, что задачи, которые вам придется выполнять, не будут боевыми, но они не менее важны для нашей страны», - отметил Олег Мельниченко.

Из Пензенской области в этом году призвали более 1 000 человек. Они отправятся в 12-ю ракетную бригаду в Моздоке (Северная Осетия) и 105-ю отдельную бригаду материально-технического обеспечения в Самарской области.

«Наши земляки всегда были готовы встать на защиту Родины. Желаю вам через год вернуться в Пензенскую область здоровыми, возмужавшими и получившими нужные для страны военно-учебные специальности», - обратился к молодым людям глава региона.

По решению Президента Российской Федерации призывники не привлекаются к участию в специальной военной операции, подчеркнули в областном правительстве.