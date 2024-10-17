Сетевое издание|18+|Четверг|17 окт 2024|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Олег Мельниченко дал напутствие пензенским призывникам

Печать
Telegram

В четверг, 17 октября, в областном сборном пункте состоялись торжественные проводы новобранцев на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал напутствие призывникам.

Олег Мельниченко дал напутствие пензенским призывникам

«В это непростое для Родины время я хочу вам пожелать проявить дисциплину, высокий уровень организации и, главное, способности к тому, чтобы получать знания по тем военным учебным специальностям, по которым вас призвали в вооруженные силы. Понятно, что задачи, которые вам придется выполнять, не будут боевыми, но они не менее важны для нашей страны», - отметил Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко дал напутствие пензенским призывникам

Из Пензенской области в этом году призвали более 1 000 человек. Они отправятся в 12-ю ракетную бригаду в Моздоке (Северная Осетия) и 105-ю отдельную бригаду материально-технического обеспечения в Самарской области.

Олег Мельниченко дал напутствие пензенским призывникам

«Наши земляки всегда были готовы встать на защиту Родины. Желаю вам через год вернуться в Пензенскую область здоровыми, возмужавшими и получившими нужные для страны военно-учебные специальности», - обратился к молодым людям глава региона.

Олег Мельниченко дал напутствие пензенским призывникам

По решению Президента Российской Федерации призывники не привлекаются к участию в специальной военной операции, подчеркнули в областном правительстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте