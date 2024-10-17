Офтальмолог: Лазерная коррекция не рекомендована пожилым и детям

17.10.2024 | 08:44

Лазерная коррекция зрения - наиболее популярная операция в офтальмологии, однако некоторым людям она противопоказана. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Александр Родин.

«Однозначно не рекомендована лазерная коррекция тем пациентам, чье зрение претерпевает активные изменения, например детям. Пациентам старшего возраста тоже лучше не проводить коррекцию: из-за ухудшения способности хрусталика переключаться с дали на близь трудно подобрать фокус лазера во время процедуры. Также есть индивидуальные противопоказания, например тонкая или экстремально мягкая ткань роговицы», - пояснил врач.

Кроме того, в операции отказывают при состояниях, которые могут замедлить восстановление - например, при герпесе глаз или воспалительных заболеваниях соединительной ткани.

По словам Александра Родина, частота осложнений при данном виде хирургического вмешательства не превышает 1-2%. Чаще всего это проявляется в сухости глаз.

Реже возникает необходимость провести повторную коррекцию из-за отсутствия желаемого эффекта. Вторичное вмешательство устраняет проблему, если после первой операции осталось достаточно ткани роговицы.

Еще реже встречаются трудности с заживлением. Так, если пациент будет активно тереть глаз после операции, проведенной по технологии ЛАСИК, он может сместить поверхностный лоскуток ткани.