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Общество

Минздрав прокомментировал нехватку врачей-хирургов в Пензе

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области прокомментировали нехватку врачей-хирургов в медицинских учреждениях. О проблеме сообщил один из читателей PenzaInform.ru.

«Столкнулись с отсутствием хирургов в наших поликлиниках. На «Госуслугах» натыкаешься на отказ - записи в ближайшие 2 недели нет. В поликлиниках предлагают сидеть в очереди и ждать, авось примет. Удалось записаться в 11-ю, но и там врач уволился. Это что творится?» - пожаловался горожанин.

Редакция направила вопрос в минздрав, и в четверг, 17 октября, оттуда поступил ответ.

Замминистра Наталья Тюгаева пояснила, что штатным расписанием ГБУЗ «Городская поликлиника» предусмотрены 27,5 ставки хирургов, из которых укомплектованы 22,25.

«С целью доукомплектования должностей министерство активно использует механизм целевого обучения. В настоящее время целевое обучение по специальности «хирургия» проходят 7 ординаторов. По окончании обучения они будут направлены на трудоустройство, в том числе в «Городскую поликлинику», - отмечается в ответе.

В минздраве напомнили, что в 2023 году к работе в ГБУЗ приступили 2 врача-хирурга, еще 1 специалиста привлекли из частной клиники.

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