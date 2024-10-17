Если позволит погода, пензенцы смогут наблюдать суперлуние

17.10.2024 | 14:57

В четверг, 17 октября, пензенцы смогут наблюдать так называемое суперлуние. Расстояние от Луны до центра Земли будет самым близким в этом году - 357 тыс. 173 км. Это положение называется перигеем.

«В такие дни Луна выглядит примерно на 6% больше своего среднего размера. В дни полнолуния она появляется на небе вечером в момент захода Солнца и бывает видна всю ночь», - пояснили в пензенском планетарии.

Октябрьское полнолуние нередко называют Охотничьим: в старину в этом месяце охотники выходили на предзимний промысел и без труда могли увидеть на открытом пространстве рыщущего в поисках пищи зверя.

По данным исследований, приближение естественного спутника никак не влияет на геоактивность Земли, количество катаклизмов от него не зависит. Также нет достоверного подтверждения теории о взаимосвязи со здоровьем человека.

«Поэтому опасаться этого явления не стоит, а лучше вооружиться биноклем и попробовать рассмотреть детали поверхности Луны, которые будут в суперлуние наиболее крупными», - рекомендовали специалисты планетария.

Помешать наблюдениям может пасмурная погода. Но есть надежда, что к вечеру облака все же разойдутся.