Сетевое издание|18+|Четверг|17 окт 2024|15:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Если позволит погода, пензенцы смогут наблюдать суперлуние

Печать
Telegram

В четверг, 17 октября, пензенцы смогут наблюдать так называемое суперлуние. Расстояние от Луны до центра Земли будет самым близким в этом году - 357 тыс. 173 км. Это положение называется перигеем.

«В такие дни Луна выглядит примерно на 6% больше своего среднего размера. В дни полнолуния она появляется на небе вечером в момент захода Солнца и бывает видна всю ночь», - пояснили в пензенском планетарии.

Октябрьское полнолуние нередко называют Охотничьим: в старину в этом месяце охотники выходили на предзимний промысел и без труда могли увидеть на открытом пространстве рыщущего в поисках пищи зверя.

По данным исследований, приближение естественного спутника никак не влияет на геоактивность Земли, количество катаклизмов от него не зависит. Также нет достоверного подтверждения теории о взаимосвязи со здоровьем человека.

«Поэтому опасаться этого явления не стоит, а лучше вооружиться биноклем и попробовать рассмотреть детали поверхности Луны, которые будут в суперлуние наиболее крупными», - рекомендовали специалисты планетария.

Помешать наблюдениям может пасмурная погода. Но есть надежда, что к вечеру облака все же разойдутся.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте