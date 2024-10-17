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Общество

18 октября погода в Пензенской области не изменится

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 18 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу небольшие осадки в прогнозе есть: в большинстве районов области ожидаются дождь и мокрый снег. Похолодает до - 1...+4 градусов.

В дневное время за окном будет +3...+8. К ночи термометры покажут -2...+3 градуса.

В народном календаре 18 октября значится как Харитины – первые холстины. На Руси подмечали: если в этот день вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра, нужно ждать снега. Безветренная погода предвещала похолодание.

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