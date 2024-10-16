В ТРК «Коллаж» пройдет Большой оранжевый фестиваль

16.10.2024 | 13:36

В выходные, 19 и 20 октября, в ТРК «Коллаж» состоится Большой оранжевый фестиваль.

Праздник будет проходить с 13:00 до 17:00.

Посетителей ждут обустроенная фотозона, тематические мастер-классы, насыщенная шоу-программа, анимация и много подарков, сообщили организаторы.

В завершение гости фестиваля смогут принять участие в шумном и веселом оранжевом параде по «Коллажу».

Вход свободный.

Тех, кто посетит праздник в оранжевом, ждет сюрприз. «Всем пришедшим апельсинкам и мандаринкам, тыковкам и морковкам - подарки!» - пообещали организаторы.

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