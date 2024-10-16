Почти во все образовательные учреждения Пензы поступило тепло

16.10.2024 | 20:27

В среду, 16 октября, в Пензе состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме. Обсуждался вопрос подачи тепла в областном центре.

По состоянию на 19:00 16-го числа, к ресурсу подключили все учреждения управления образования, городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, социального управления, минтруда и минспорта.

Однако тепло есть не во всех зданиях, относящихся к управлению культуры Пензы: в 52 из 53. Батареи нагрелись в 124 медучреждениях из 127, в 27 из 28 объектов министерства образования и в 12 из 15 - министерства культуры.

«Также теплоноситель подан в 2 916 многоквартирных жилых домов, что составляет 96% от общего плана», - отчитались в мэрии.

Отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября. В течение 10 дней к ресурсу планируется подключить все социальные объекты и многоэтажки.