Сетевое издание|18+|Среда|16 окт 2024|21:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Почти во все образовательные учреждения Пензы поступило тепло

Печать
Telegram

В среду, 16 октября, в Пензе состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме. Обсуждался вопрос подачи тепла в областном центре.

По состоянию на 19:00 16-го числа, к ресурсу подключили все учреждения управления образования, городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, социального управления, минтруда и минспорта.

Однако тепло есть не во всех зданиях, относящихся к управлению культуры Пензы: в 52 из 53. Батареи нагрелись в 124 медучреждениях из 127, в 27 из 28 объектов министерства образования и в 12 из 15 - министерства культуры.

«Также теплоноситель подан в 2 916 многоквартирных жилых домов, что составляет 96% от общего плана», - отчитались в мэрии.

Отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября. В течение 10 дней к ресурсу планируется подключить все социальные объекты и многоэтажки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте