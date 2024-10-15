В Пензе 15 родителей лишили прав на детей

15.10.2024 | 09:21

В Пензе органы и учреждения системы профилактики выявляют детей, родители которых не осуществляют их должного воспитания и содержания, а также сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых. Проводятся рейды по неблагополучным семьям.

За 8 месяцев 2024 года их организовали около 2 500. На дому посетили более 400 юных пензенцев из семей, состоящих на профилактическом учете, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В результате 15 родителей были лишены прав в отношении 20 детей.

«Основная задача органов опеки - сохранение ребенка в семье, но, если существует угроза жизни и здоровью ребенка, специалисты опеки и попечительства обращаются с исковыми заявлениями о лишении родительских прав. Лишение родительских прав - это крайняя мера реагирования, которая применяется в случае, когда меры профилактической работы с родителями не дают положительного результата», - говорится в докладе, подготовленном администрацией Пензы к заседанию комиссии в гордуме.

Из указанных 20 детей, по данным соцуправления, двое остались проживать с одним из родителей, двоих отправили в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 16 юных пензенцев были переданы под опеку.