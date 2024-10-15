Оператор билайн приглашает принять участие в Цифровом диктанте

15.10.2024 | 16:31

Оператор билайн - партнер всероссийской акции «Цифровой диктант - 2024», которая проходит с 10 по 28 октября. Участники проверяют свой уровень цифровой грамотности и узнают способы защиты от телефонных и киберзлоумышленников в мессенджерах и соцсетях.

Для диктанта оператор поделился экспертизой в вопросах борьбы со спамерами и мошенниками. Специально для тестирования билайн подготовил вопросы, актуальные для участников разных возрастов.

Компания также регулярно рассказывает о безопасном поведении в интернете, эта информация особенно полезна детям. Ведь бороться со злоумышленниками можно, как блокируя вызовы от них, так и обучая самих абонентов методам защиты.

«Сегодня для билайна тема цифровой безопасности - это комплексное направление, которое охватывает не только защиту клиентов от телефонного мошенничества и спам-звонков, но и вопросы обучения цифровой грамотности, особенно для младшего поколения. Участие в Цифровом диктанте позволяет нам вносить вклад в повышение осведомленности о цифровой безопасности, чтобы с детства люди знали, как правильно и безопасно пользоваться технологиями», - пояснил директор по антифроду билайна Петр Алферов.

Знания оператора о способах противодействия мошенникам основываются, в частности, на опыте группы быстрого реагирования, отдельного направления поддержки для тех, кто столкнулся с мошенничеством. А такие продукты, как «Этикетка»* и «Виртуальный помощник»**, помогают клиентам экономить время и распознавать возможные угрозы на самом раннем этапе.

К участию в Цифровом диктанте приглашаются даже дети от 10 лет. Пройти онлайн-тестирование можно здесь до 28 октября 2024-го.

* Сервис позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. Услуга платная. Подробнее - beeline.ru.

** Сервис в приложении билайн (12+). Мошеннические и спам-звонки определяются с применением специальных алгоритмов без учета предпочтений абонента.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее - на сайте beeline.ru.