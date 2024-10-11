Правила проведения собраний собственников жилья могут изменить

11.10.2024 | 18:00

Владельцам помещений в многоквартирных домах хотят разрешить участвовать в собраниях собственников с помощью видео-конференц-связи с использованием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или какой-либо другой системы электронного голосования.

Соответствующий законопроект в пятницу, 11 октября, был направлен на заключение Правительства РФ группой депутатов ЛДПР.

Сейчас, чтобы собрание было признано правомочным, необходимо личное присутствие определенного количества собственников. Многие зачастую не имеют возможности посещать такие мероприятия, особенно если живут в другом городе/регионе или работают по ненормированному графику, в итоге кворум не набирается и нужные решения не принимаются.

Нередко в протоколе подделывают подписи отсутствовавших, из-за чего могут возникать судебные разбирательства, а принятые решения отменяются.

Уже существует очно-заочный формат собраний, когда жильцы голосуют по тем или иным пунктам через систему ГИС ЖКХ. Но перед этим все равно обязательно должна пройти очная встреча, на которой обсуждаются вопросы повестки.

Возможность участвовать в собрании с помощью ВКС позволит владельцам быть в курсе жизни своего дома, активнее обсуждать имеющиеся проблемы и подключаться к их решению.

Депутаты уверены, что принятие законопроекта обеспечит легальную явку большего количества собственников помещений в МКД в общем собрании в очной форме, а также даст им возможность участия в обсуждении повестки дня собрания независимо от их физического присутствия, сообщается на официальном сайте партии.