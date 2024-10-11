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Общество

На опасном участке трассы в Березовке могут появиться фонари

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На аварийном участке трассы в Березовке Колышлейского района должно стать светлее. Этого сейчас добивается прокуратура.

Речь об отрезке трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-206, который проходит через село. Здесь отсутствует ночное электрическое освещение.

«Анализ состояния безопасности дорожного движения на указанном участке федеральной автодороги показал, что в 2023 году на нем произошло 3 ДТП, в том числе одно с причинением вреда здоровью; в 2024 году - 2 ДТП, в том числе одно со смертельным исходом», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Обеспечение безопасности на дорогах федерального значения находится в компетенции ФКУ «Поволжуправтодор». Прокуратура обратилась в суд, чтобы на ответственных возложили обязанность установить фонари до 1 мая 2025 года.

Сейчас иск находится на рассмотрении.

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