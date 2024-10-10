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Общество

Жителям Арбекова пообещали вместо сирен машины с громкоговорителями

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Не все пензенцы услышали сигнал учебной воздушной тревоги, прозвучавший утром в четверг, 10 октября. Сирены завыли в 7:20 и работали 2 минуты, их хорошо было слышно в центре города, а вот окраины остались в тишине.

В частности, возмущение высказали жители микрорайона Дальнее Арбеково.

«Сегодня пришло СМС-уведомление об учебной тревоге. Но в Арбековской Заставе нигде не было слышно. Это уже не первый раз. Когда установят оповещатели?» - спросила одна из местных жительниц в чате Октябрьского района.

«Не всем приходят СМС, и в 6 утра многие спят и не читают эсэмэски, если кому пришли», - поддержала ее другая горожанка.

«Узнала, что была тревога, из этого чата. Операторы пишут, что отбой, а в итоге я [сирену] вообще не слышала. Теперь у меня дилемма: то ли у дома шумоизоляция офигенная, то ли у сирены такая громкость, что, если не стоять рядом с ней, ничего не слышно», - поделилась третья пензячка.

Глава администрации района Артем Садовов рассказал о планах информирования населения.

«В настоящее время решается вопрос об оснащении данного микрорайона сиренами. В случае необходимости оповещение будет осуществляться автомобилями экстренных служб через громкоговорящие устройства», - пообещал он.

Однако такая ситуация не устроила обеспокоенных пензячек.

«Сегодня их не было, и не только сегодня. Было много учебных тревог, но ни разу мы не видели ни одного такого автомобиля. В Дальнем Арбекове живут более 20 000 людей, это больше, чем в центре города», - упрекнула одна из подписчиц представителя власти.

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Источник — фото pxhere.com
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