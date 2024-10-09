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Общество

Названы «отличники» и «двоечники» по оплате электроэнергии в регионе

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Специалисты компании «ТНС энерго Пенза» проверили платежную дисциплину всех жителей Пензенской области. Итоги анализа показали, что имеются существенные различия.

В ряде районов этот показатель находится на высоком уровне, но есть и муниципалитеты, где результаты оставляют желать лучшего.

За последние 9 месяцев отличные результаты показали 5 районов - Пачелмский, Сердобский, Белинский, Тамалинский и Башмаковский. Примечательно, что все находятся на окраинах области. Там сбор платежей превысил 101% начисленной суммы. Это свидетельствует о высокой ответственности местных жителей и их готовности своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Однако не все муниципальные образования могут похвастаться такой успешной статистикой. В антитоп вошли крупные города (Кузнецк и Пенза), а также близлежащие к областному центру районы - Пензенский и Городищенский. За 9 месяцев их долг вырос на 7 млн руб. и продолжает увеличиваться.

Несвоевременная оплата ресурса грозит должникам начислением пеней и ограничением электроэнергии. Чтобы не допустить применения таких мер, следует погасить долги и оплачивать ресурс своевременно.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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