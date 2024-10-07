Учащиеся лицея посетили очистные сооружения водопровода

07.10.2024 | 10:09

С 2014 года Горводоканал участвует в реализации образовательного проекта «IT-деревня». Его цель - привлечь учащихся к реальным производственным проектам, экспериментальной работе на новейшем оборудовании и к предпринимательской деятельности при помощи объединения ресурсов образования, науки, бизнеса и государства.

В субботу, 5 октября, учащиеся одного из лицеев Пензы посетили очистные сооружения водопровода города Пензы и лабораторию. Во время экскурсии по территории предприятия они познакомились с принципом работы очистных сооружений, а также узнали основные технологии, процессы исследования и очистки воды.

«Мы сначала воду хлорируем. Это первичное хлорирование, чтобы обеспечить ее безопасность в бактериальном плане. После добавляются реагенты, чтобы все загрязняющие вещества связать, образовать крупные хлопья (флокулы), которые потом отстаиваются в отстойниках и при прохождении через песчаные фильтры отфильтровываются, а чистая вода подвергается вторичному хлорированию и поступает уже в резервуары чистой воды, откуда подается в распределительную сеть и всем потребителям города», - рассказал ребятам директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Проектная мощность очистных сооружений водопровода, построенных еще в прошлом столетии, - порядка 250 тысяч кубических метров в сутки. Этого вполне хватает, чтобы обеспечить ресурсом всю Пензу. Ребятам показали и лабораторию, где каждый час исследуют пробы воды. По словам школьников, экскурсией они остались довольны.

«Очень интересно было прогуляться по самому зданию, мы увидели, куда приходит вода, как она очищается, что в нее добавляется. Для нас было важно и интересно узнать принципы работы очистных сооружений и лаборатории, потому что это поможет нам определиться с темой проекта, который мы должны будем разработать и защитить в конце учебного года», - отметила учащаяся 10-го химико-биологического класса.

Со своей стороны, «РКС-Пенза» сможет внедрить будущую технологию в собственное производство. Например, на предприятии уже используются экспрессные методы оценки работы очистных сооружений, разработанные лицеистами на основе подобных совместных проектов.