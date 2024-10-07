Коворкинг Meeting Point отметил свое 2-летие

07.10.2024 | 09:00

На прошлой неделе команда федеральной сети коворкингов Meeting Point в бизнес-центре «Атриум» отметила свое 2-летие. 30 сентября 2022 года открылся первый региональный филиал в Пензе.

Для бизнес-сообщества области открытие Meeting Point стало знаковым событием. Предпринимателям не хватало такого стильного и делового пространства с высококлассным сервисом. Коворкинг Meeting Point как мультиформатная площадка закрывает потребности разных сфер - от рабочих мест для молодых бизнесменов до сервисных офисов, переговорных и залов для более крупных компаний.

С первых дней после открытия у коворкинга появились клиенты, желающие пользоваться почасовой арендой. А в течение месяца были подписаны договоры на аренду офисов на длительный срок. Самыми крупными клиентами Meeting Point стали 2 российские ИТ-компании, которые разместили в офисах коворкинга своих сотрудников. Фактически долгое время все офисы в Meeting Point были полностью заняты. Это большой успех для новой деловой площадки в Пензе.

К концу 2023 года ситуация поменялась, компании-арендаторы решили расшириться и переехать в собственные офисы, а Meeting Point стал доступен для других клиентов. Вновь начали активно пользоваться спросом конференц-залы для мероприятий. Многие компании ждали этого момента с нетерпением.

Мероприятия в Meeting Point проводили молодежные и студенческие объединения, риелторы, психологи, предприниматели. Частыми гостями были министр экономического развития и промышленности Пензенской области, председатель правительства, министр образования, а также другие влиятельные руководители и должностные лица региона. Всегда яркими и запоминающимися оказывались мероприятия Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области. Творческий настрой и модная площадка были ключами к успеху.

За 2 года команда Meeting Point показала отличные результаты - сделала счастливыми сотни посетителей коворкинга, понимая их потребности, создавая комфорт и эффективную рабочую атмосферу. В 2023 году Meeting Point в Пензе стал финалистом федеральной специализированной премии в сфере офисной недвижимости Workplace Awards наравне с участниками из городов-миллионников.

Сегодня в Meeting Point практически все офисы заняты. Помимо них можно пользоваться арендой переговорных и рабочих мест для деловых встреч. Сотрудники всегда помогут в организации и проведения мероприятия.

Коворкинг Meeting Point – это точка притяжения, живое и динамичное деловое сообщество, где люди работают, учатся, общаются и вместе делают этот мир лучше.

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