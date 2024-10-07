Финэксперт: Расходы при рождении ребенка можно значительно сократить

07.10.2024 | 08:56

Появление на свет ребенка связано со значительными расходами. О том, как их сократить, рассказал «Газете.Ru» главный редактор образовательной платформы UPGRADE Сергей Вересков.

В первую очередь он посоветовал использовать право на налоговый вычет из НДФЛ, который положен всем, кто получает зарплату и платит с нее налог государству. На каждого ребенка возможен вычет в размере 1 400 руб. в месяц.

«Получить его могут и те, кто работает по гражданско-правовому договору, а также является индивидуальным предпринимателем и работает на общей системе налогообложения. Кроме того, право на вычет есть и у собственников квартир, которые получают доходы от сдачи ее в аренду. Кстати, не все знают, но вернуть налог можно и за платные роды, если вы заключали такой контракт с частной клиникой, и за платное ведение беременности», - уточнил финансовый эксперт.

Также сократить расходы помогут бесплатные лекарства и продукты с молочной кухни.

Сергей Вересков рекомендовал заранее обдумать покупку детской коляски и кроватки, чтобы впопыхах не купить неоправданно дорогие, но неудобные вещи.

«Выбирая коляску, рассмотрите вариант купить универсальную модель модульного типа. Обычно нужно две коляски: одна из них называется коляской-люлькой, вторая прогулочной. Модульная, или коляска-трансформер, способна заменить обе, потому что на ее каркасе можно закрепить как люльку, так и кресло для малыша, а кроме того - автокресло», - дал совет специалист.

Те, кого не устраивает модульный вариант, может поискать коляску в интернете. Качественная коляска рассчитана на много лет службы, тогда как многие семьи продают ее после того, как первый ребенок подрос. Таким образом можно приобрести функциональную вещь по приемлемой цене. Этот же принцип верен и при выборе детской кроватки.

Вересков рекомендовал не покупать к появлению на свет малыша множество вещей: немалая их часть может остаться невостребованной.

«Слинг, кокон для новорожденных, маятник на кроватку, приставная люлька, стульчик для кормления, термометры для воды - потребность во многих таких вещах выяснится уже впоследствии. Лучше не торопиться и приобретать вещи, когда они действительно понадобятся», - пояснил специалист.

Это же касается косметики для детей. У каждого ребенка свои особенности, поэтому высока вероятность, что многие флаконы с кремами и молочком придется выкинуть. Обычно хватает двух-трех позиций самых известных недорогих смягчающих кремов для детей.

Одна из основных статей расходов на ребенка связана с одеждой.

«Дети очень быстро растут. Как ни странно, не все родители об этом задумываются. Заведите привычку постоянно измерять своего ребенка: рост, размер ноги. Это позволит предсказывать, как быстро их параметры изменятся, и покупать вещи на вырост на распродажах. Допустим, этой зимой можно купить вещи со скидками уже на следующую зиму. Как показывает опыт многих родителей, такой подход на 50% снижает затраты на детский гардероб. При этом сразу же выставляйте на продажу те вещи, которые не подошли, если, например, не повезло с размером. Новые детские вещи достаточно легко продать на специализированных сайтах», - подвел итог эксперт.