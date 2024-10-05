Правила переселения из аварийного жилья хотят изменить

05.10.2024 | 14:02

Правила расселения жителей аварийных многоэтажек собираются изменить с 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он на стадии обсуждения.

В 2024 году завершается старая программа расселения, в новую Минстрой РФ внес несколько изменений, из которых два наиболее существенны.

Во-первых, собственники жилья, как и прежде, получат возмещение исходя из рыночной стоимости квартиры, расходов на переезд, аренду. Однако из компенсации вычтут расходы на снос дома или его ремонт, если здание подлежит реконструкции. При этом сумма не может быть меньше порога, который предстоит установить регионам.

Согласно комментарию зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой, который приводит «Парламентская газета», стоимость демонтажа дома может равняться выкупной стоимости, но может и превысить ее.

«Поэтому если собственникам предъявят такой счет, то маловероятно, что по этим счетам кто-то что-то получит», - отметила парламентарий.

Второе нововведение: собственников квартир обяжут доплатить разницу, если стоимость нового жилья превысит размер возмещения за старое. Сейчас федеральное законодательство не предусматривает этого, а Верховный суд вставал на сторону переселенцев, если с них требовали доплату за предоставленные лишние квадратные метры.

Кроме того, теперь правила предусматривают, что собственнику могут предоставить не одно, а несколько жилых помещений. Главное - чтобы их общая площадь не была больше изымаемой аварийной.

Еще одно изменение для будущих переселенцев: их освободят от взносов на капремонт с момента, когда дом признают подлежащим сносу.

«В Минстрое предполагают, что нововведения сократят сроки расселения «авариек», снизят бюджетные расходы и позволят увеличить количество новоселов до 2030 года с 280 тысяч до 345 тысяч человек. При этом площадь расселенного аварийного жилья увеличится с 5,03 миллиона до 6,2 миллиона квадратных метров», - отмечает «Парламентская газета».

Пересмотренные правила действуют для жителей домов, где расселение начнется после 1 января 2025 года.