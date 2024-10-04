На ТЭЦ-1 в Пензе тренировались ловить нарушителей

04.10.2024 | 08:40

В Пензе в четверг, 3 октября, росгвардейцы провели плановые тактические занятия на ТЭЦ-1. По легенде, охранники объекта увидели через видеокамеры нарушителя, проникшего на территорию.

Они подали сигнал на пульт дежурного в подразделении Росгвардии. Вскоре на место прибыли ближайшие экипажи сотрудников вневедомственной охраны.

Соблюдая меры безопасности, страхуя друг друга, росгвардейцы обезвредили и задержали условного злоумышленника.

«В рамках учений отрабатывались вопросы взаимодействия и порядок совместного реагирования при обнаружении правонарушителя на территории объекта топливно-энергетического комплекса», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Руководитель тренировки посчитал, что все учебные вопросы были отработаны, и положительно оценил действия бойцов, а также охранников ТЭЦ.