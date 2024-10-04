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Общество

На ТЭЦ-1 в Пензе тренировались ловить нарушителей

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В Пензе в четверг, 3 октября, росгвардейцы провели плановые тактические занятия на ТЭЦ-1. По легенде, охранники объекта увидели через видеокамеры нарушителя, проникшего на территорию.

Они подали сигнал на пульт дежурного в подразделении Росгвардии. Вскоре на место прибыли ближайшие экипажи сотрудников вневедомственной охраны.

На ТЭЦ-1 в Пензе тренировались ловить нарушителей

Соблюдая меры безопасности, страхуя друг друга, росгвардейцы обезвредили и задержали условного злоумышленника.

На ТЭЦ-1 в Пензе тренировались ловить нарушителей

«В рамках учений отрабатывались вопросы взаимодействия и порядок совместного реагирования при обнаружении правонарушителя на территории объекта топливно-энергетического комплекса», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На ТЭЦ-1 в Пензе тренировались ловить нарушителей

Руководитель тренировки посчитал, что все учебные вопросы были отработаны, и положительно оценил действия бойцов, а также охранников ТЭЦ.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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