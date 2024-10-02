«Пятерочка» запустила акцию «500 000 рублей на зимние каникулы»

02.10.2024 | 13:34

Торговая сеть «Пятерочка» предоставляет возможность получить 500 000 рублей на зимние каникулы. Среди участников акции разыгрываются ценные подарки, а также главный приз - сертификат на крупную денежную сумму.

Акция проходит во всех магазинах «Пятерочка» с 1 октября по 4 ноября. Каждый гость, совершивший покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте kanikuly5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше призов, среди которых - продуктовые корзины, наборы для домашнего кинотеатра и прогулок в холодную погоду, а также мягкие пледы и аксессуары для зимних видов спорта. Кроме того, у него будет шанс получить главный приз. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.

Кроме того, «Пятерочка» предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара от партнера акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей.

Акцию «500 000 рублей на зимние каникулы» проводят в магазинах «Пятерочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - Алания.

Все подробности об условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдаче призов можно узнать на сайте kanikuly5ka.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Агроторг», ИНН 7825706086.