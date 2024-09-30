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Общество

Горводоканал будет повышать экологическую эффективность

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Межведомственная комиссия рассмотрела и одобрила проект программы повышения экологической эффективности, представленный Горводоканалом в отношении очистных сооружений канализации Пензы.

Данная программа включает в себя мероприятия по проектированию и реконструкции городских очистных сооружений с внедрением наилучших доступных технологий.

В частности, предполагается установка автоматизированной системы по контролю за составом и объемом сточных вод. С помощью датчиков отслеживается содержание загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых в водный объект. Технология позволит в круглосуточном режиме контролировать ситуацию и не допустить нарушения экологической безопасности реки Суры.

Также запланирована модернизация лаборатории путем приобретения и внедрения в исследовательскую практику нового оборудования.

Первым шагом в реализации мероприятий программы, рассчитанной до 31 декабря 2031 года, станет разработка рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений канализации.

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