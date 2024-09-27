Председатель гордумы поздравил воспитателей с праздником

27.09.2024 | 09:13

В пятницу, 27 сентября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

«Вы раскрываете таланты ребят, побуждаете их к любознательности, учите добру и справедливости, прививаете стремление к трудолюбию и самостоятельности. Своим воспитанникам вы дарите внимание, любовь, тепло и нежность. К каждому из них вы стремитесь найти подход и подобрать ключик к сердцу.

С уверенностью могу сказать, что в дошкольных учреждениях нашего города работают бесконечно преданные делу люди, профессионалы с большой буквы. И я выражаю вам признательность за ваш нелегкий, но столь нужный каждому труд. Спасибо вам за воспитание наших детей, чуткость и неравнодушие!» - поблагодарил Денис Соболев.

Он пожелал работникам дошкольного образования крепкого здоровья, счастья, успехов в профессии и благополучия во всех делах.