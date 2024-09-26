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Общество

Энергетики завершают подготовку к периоду максимума нагрузок

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» начали подводить итоги масштабной кампании по подготовке электросетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода.

До конца сентября будут завершены работы на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. За 8 месяцев 2024 года энергетики отремонтировали 5,3 тыс. км ВЛ 0,4-10 кВ и 97,2 км ВЛ 35-110 кВ. При этом были заменены порядка 1,1 тыс. деревянных и железобетонных опор, 3,5 тыс. линейных изоляторов, а также 51,2 км провода и 1,2 км грозозащитного троса.

Масштабные ремонтные работы проведены на 10 высоковольтных линиях: ВЛ 110 кВ Белинский - Невежкино, ВЛ 110 кВ Каменка - Панкратовка, ВЛ 110 кВ Городище - Сосновоборск.

Завершаются текущий и капитальный ремонты основного оборудования и составляющих элементов трансформаторных подстанций (ТП) всех классов напряжения. За 8 месяцев энергетики отремонтировали 807 ТП-10/0,4кВ. На 75 питающих центрах - ПС 110/35/10/6 кВ - проведен капитальный ремонт. На ПС 35/110 кВ специалисты отремонтировали 285 выключателей 6-110 кВ, 750 разъединителей 6-110 кВ, 105 отделителей и короткозамыкателей, а также заменили 100 опорно-стержневых изоляторов.

Крупнейшими объектами ремонта стали ПС 110 кВ Верхозим, ДСК, Знаменка, Каменка, Вадинск, Арбеково-2, Новозападная.

Своевременное проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования электросетевого комплекса региона - один из важных этапов подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Они направлены на обеспечение надлежащего уровня надежности, бесперебойного электроснабжения потребителей, предотвращение нарушений и отказов в работе электроустановок.

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Источник — фото «Пензаэнерго»
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