Горводоканал восстановил водоснабжение диализного центра

25.09.2024 | 15:21

В ночь на среду, 25 сентября, в Пензе на парковке диализного центра, расположенного на улице Краснова, 60Б, произошел порыв водопровода диаметром 200 миллиметров.

Чтобы избежать дальнейшего подтопления территории, дежурная бригада аварийно-диспетчерской службы отключила участок сети. Но оставлять без водоснабжения медицинское учреждение было нельзя.

Утром на место оперативно направили специалистов, которые приступили к ремонту. Кроме того, организовали подвоз технической воды для функционирования диализного центра в штатном режиме.

По словам мастера бригады, труба в этом месте чугунная, с высоким износом. Рабочие заменили поврежденный участок и восстановили водоснабжение в полном объеме.