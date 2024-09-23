Перед ЖК «Квартал 55» открыли скульптуру «Свободное движение»

23.09.2024 | 15:46

В субботу, 21 сентября, состоялось торжественное открытие скульптуры заслуженного художника РФ Юрия Ткаченко «Свободное движение». Она установлена у главного входа в жилой комплекс «Квартал 55» на улице Урицкого.

«Во все времена человеческой цивилизации архитектура и скульптура шли вместе, рука об руку, в поиске гармонии и смыслов. Благодаря культуре, искусству, счастливому случаю и всем создателям этого события сегодня «Свободное движение» сбрасывает свои покровы, и теперь мы все можем составить свое мнение о гармонии и единстве искусства скульптуры и архитектуры. Эта скульптура о свободе, вдохновении, творчестве и движении формы в пространстве», - описал свою работу автор.

Он пожелал всем пензенцам и особенно жителям «Квартала 55» быть свободными, наслаждаться свободой и любить ее.

Пензенцы с интересом следили за тем, как строился «Квартал 55». Сегодня жилой комплекс предстал перед горожанами во всей красе и полной готовности, став одной из главных доминант набережной.

Авторы проекта - именитые архитекторы из санкт-петербургского бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». У комплекса есть своя философия и культурная миссия: помимо скульптуры у главного входа, внутри, в галерее холлов, расположится экспозиция работ пензенских художников. Основные слагаемые комфортной жизни - видовые квартиры с высокими потолками, приватный двор-сад, коворкинг для жителей, подземный паркинг, свой фитнес-центр - тоже учтены.

Для тех, кто рассматривает покупку квартиры в жилом комплексе «Квартал 55», сейчас действуют индивидуальные условия по оплате. Ознакомиться с перечнем квартир и коммерческих помещений можно в офисе продаж на ул. Плеханова, 34, или по телефону 51-55-55. Сайт - Kvartal55.com.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «Альянс». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Заказчик - ООО «ЖК «Семейный-6».