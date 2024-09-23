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Общество

Пензячку удивила громкость объявлений на станции Пенза-I

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Уровень громкости объявлений на вокзале станции Пенза-I удивил горожанку, побывавшую в гостях на улице Ворошилова, 5.

«Ночевала у родных 26 августа. Вечером часов в девять с небольшим вышли подышать воздухом около дома. Вокзал Пенза-I далеко, но мы слышали все, что на вокзале объявляли: предупреждение, чтоб вещи не оставляли и не брали, какой-то поезд стоит на путях. Не заостряю внимание на подробностях, но вопрос: а почему такая громкость? Разве уровень звука не регулируется?» - поинтересовалась читательница портала PenzaInform.ru.

Редакция направила обращение женщины начальнику службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», Михаилу Бацаеву и в понедельник, 23 сентября, получила ответ.

Он уточнил, что передача текстом по громкоговорящей связи осуществляется с помощью централизованной системы информирования пассажиров (ЦСИП) в соответствии с регламентом.

«В ходе работ по техническому обслуживанию оборудования установлено, что громкость транслируемых в здании вокзала и на пассажирских платформах объявлений соответствует нормативным требованиям СанПин. В дневное время суток максимальный уровень звука не превышает 70 дБ, а в ночное время суток - 60 дБ», - говорится в документе.

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