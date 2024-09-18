ЖК «Ньютон» от «Термодома»: все учтено

18.09.2024 | 15:37

«Термодом» провел огромную работу, изучая запросы людей на рынке недвижимости, чтобы учесть результаты в проекте жилого комплекса «Ньютон» *, который сейчас возводит в Пензе.

Один из основных параметров при выборе жилья - локация. В случае с «Ньютоном» место подобрано идеально: это центр города, вокруг довольно много важных объектов, чтобы решать повседневные дела.

Другой важный момент - безопасность. В проекте учтены и ограждение комплекса, и IP-технологии на его территории.

Подземный паркинг дает уверенность в сохранности личного транспорта, а закрепленное на нем машино-место - спокойствие, что не придется искать, куда поставить авто. В «Ньютоне» соотношение машино-мест и квартир - 96%, то есть практически один к одному.

В поисках идеальной квартиры спрашивают и про домашний простор (в «Ньютоне» высота потолков в квартирах начинается от 3,15 метра), и про «место, где можно чувствовать себя хорошо» (на кровле ЖК есть лаундж-зона).

Стоит также отметить, что «Ньютон» - жилой комплекс бизнес-класса со средней площадью квартир 86 кв. м. В функционале пространств комплекса - бизнес-гостиные, лобби, комнаты игрушек, зоны коворкинга, мягкие зоны ожидания, две террасы на уровне девятого этажа.

В проекте немало и других интересных особенностей. Например, многоступенчатая система очистки воды, сейф-двери, энергосберегающие стекла, система «Умный дом», уникальный аромадизайн холлов и приятная музыка, настраивающая на день.

Подробности - здесь: newton-pnz.ru, а оставить заявку можно по ссылке clck.ru/3CjRDJ.

* Застройщик - ООО СЗ «Ньютон». Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.