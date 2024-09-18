В Кузнецке на полдня перекроют проезд по улице Кирова

18.09.2024 | 12:18

В четверг, 19 сентября, в Кузнецке на полдня перекроют участок улицы Кирова. Об этом население проинформировала пресс-служба администрации города.

Речь идет об отрезке от Стекловской до Московской. Он будет недоступен для водителей на протяжении 9 часов - в период с 5:00 до 14:00.

Останавливать движение транспорта в центре города понадобилось для того, чтобы спилить аварийные деревья.

Автомобилистов попросили заранее планировать свои маршруты с учетом введения временных ограничений, чтобы неудобство оказалось минимальным.

Для объезда участка водители смогут воспользоваться соседними улицами.