В Кузнецке на полдня перекроют проезд по улице Кирова

В четверг, 19 сентября, в Кузнецке на полдня перекроют участок улицы Кирова. Об этом население проинформировала пресс-служба администрации города.
Речь идет об отрезке от Стекловской до Московской. Он будет недоступен для водителей на протяжении 9 часов - в период с 5:00 до 14:00.
Останавливать движение транспорта в центре города понадобилось для того, чтобы спилить аварийные деревья.
Автомобилистов попросили заранее планировать свои маршруты с учетом введения временных ограничений, чтобы неудобство оказалось минимальным.
Для объезда участка водители смогут воспользоваться соседними улицами.
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