Сетевое издание|18+|Среда|18 сен 2024|13:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке на полдня перекроют проезд по улице Кирова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 19 сентября, в Кузнецке на полдня перекроют участок улицы Кирова. Об этом население проинформировала пресс-служба администрации города.

Речь идет об отрезке от Стекловской до Московской. Он будет недоступен для водителей на протяжении 9 часов - в период с 5:00 до 14:00.

Останавливать движение транспорта в центре города понадобилось для того, чтобы спилить аварийные деревья.

Автомобилистов попросили заранее планировать свои маршруты с учетом введения временных ограничений, чтобы неудобство оказалось минимальным.

Для объезда участка водители смогут воспользоваться соседними улицами.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте