Показания онлайн: ликбез для новых клиентов «ТНС энерго Пенза»

18.09.2024 | 16:16

Жители многоквартирных домов активно переходят на прямые расчеты с компанией «ТНС энерго Пенза». У новых клиентов нередко возникают вопросы, как правильно передавать показания счетчика.

Для начала понадобится номер лицевого счета. Он указан в верхней части квитанции, начинается с номера региона 58 и состоит из 12 цифр. Если доступа к квитанции нет и номер счета неизвестен, можно написать в «ТНС энерго Пенза» через официальный сайт - специалисты компании обязательно помогут.

Зная лицевой счет, можно приступать к передаче показаний. Проще всего это сделать через круглосуточные интернет-сервисы:

- на главной странице сайта - без регистрации, нужно только ввести номер лицевого счета и показания;

- в личном кабинете или мобильном приложении - в разделе «Передача показаний».

Для передачи с табло счетчика следует брать только целые числа, до запятой, без нолей, стоящих вначале. Сообщать актуальные данные прибора учета нужно ежемесячно с 23-го по 25-е число, даже если они не изменились.

Если же в квартире установлен умный прибор учета, о передаче показаний можно не беспокоиться. Он автоматически передаст в «ТНС энерго Пенза» информацию о расходе электроэнергии.

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