Депутат Госдумы объяснил, почему дачу лучше покупать осенью

17.09.2024 | 08:14

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, чем привлекательна покупка дачного участка в осеннее время.

«Осенью спрос на дачи и садовые участки обычно снижается, так как большинство людей предпочитают покупать недвижимость весной или летом. Это может привести к снижению цен на земельные участки, что делает покупку более выгодной», - цитирует его «Газета.Ru».

По словам Чаплина, осенью можно увидеть участок в реальных условиях: оценить, как справляется земля с дождями, нет ли подтоплений, понять, как меняется состояние почвы и растений.

Также при покупке дачи осенью у ее нового владельца будет время для планирования и подготовки к следующему сезону. Можно будет заняться расчисткой, подготовкой земли, разработкой дизайна сада, посадкой растений.

«Осень считается отличным временем для посадки многих деревьев и кустарников. Купив участок в это время, вы сможете сразу же начать его озеленение и ландшафтное обустройство, к тому же выбор посадочного материала осенью довольно велик», - отметил депутат.

Осенью также можно спланировать и начать ремонтно-строительные работы.

Никита Чаплин обратил внимание на несколько важных факторов при покупке дачи. Это расстояние от города, состояние дорог, степень развития инфраструктуры.