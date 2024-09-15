Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В июле в Пензенской области родилось почти 800 детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В июле в Пензенской области скончались 1 671 человек. Это на 180 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 491). Такую статистику обнародовал Росстат.

Во второй летний месяц в регионе на свет появился 791 малыш, что на 115 больше, чем в соответствующий период 2023-го (676). В июле не зарегистрировали случаев смерти детей до года (4 - за тот же месяц 2023-го).

Естественная убыль населения - 880 человек (815 - за июль 2023 года).

Всего за январь - июль в области скончалось 11 643 человека (10 739 - за аналогичный период 2023-го), родилось 4 677 детей (4 682). Естественная убыль населения составила 6 966 (6 057).

С января по июль в Сурском крае повысился коэффициент смертности с 14,9 на 1 000 населения (за аналогичный период 2023-го) до 16,2. Коэффициент рождаемости остался прежним - 6,5, он один из низких в Приволжском федеральном округе.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте