В июле в Пензенской области родилось почти 800 детей

15.09.2024 | 11:03

В июле в Пензенской области скончались 1 671 человек. Это на 180 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 491). Такую статистику обнародовал Росстат.

Во второй летний месяц в регионе на свет появился 791 малыш, что на 115 больше, чем в соответствующий период 2023-го (676). В июле не зарегистрировали случаев смерти детей до года (4 - за тот же месяц 2023-го).

Естественная убыль населения - 880 человек (815 - за июль 2023 года).

Всего за январь - июль в области скончалось 11 643 человека (10 739 - за аналогичный период 2023-го), родилось 4 677 детей (4 682). Естественная убыль населения составила 6 966 (6 057).

С января по июль в Сурском крае повысился коэффициент смертности с 14,9 на 1 000 населения (за аналогичный период 2023-го) до 16,2. Коэффициент рождаемости остался прежним - 6,5, он один из низких в Приволжском федеральном округе.