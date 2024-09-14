Школьникам и студентам продлили срок льготного проезда

14.09.2024 | 16:25

В пятницу, 13 сентября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области было принято решение о продлении периода предоставления льгот по проезду на пригородном железнодорожном транспорте ряду категорий пассажиров.

Речь идет о школьниках старше 7 лет, студентах-очниках вузов и колледжей, а также о лицах с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам в общеобразовательных организациях.

Как объяснил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев, в целях реализации права на образование для них установлена 50-процентная скидка на оплату проезда c 1 сентября по 15 июня.

Между тем учебный процесс в большинстве учреждений Российской Федерации завершается 30 июня.

В связи с этим депутаты регионального парламента продлили льготный период для вышеперечисленных категорий жителей Пензенской области до 30 июня включительно.