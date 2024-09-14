На станции Канаевка грузовые поезда создавали угрозу жизни людей

14.09.2024 | 14:24

Жительница села Канаевка Городищенского района обратилась в транспортную прокуратуру, чтобы обезопасить жизнь людей, переходящих железнодорожные пути в населенном пункте.

Сотрудники надзорного ведомства проверили жалобу сельчанки.

«Установлено, что стоянки грузовых поездов на станции Канаевка Куйбышевской железной дороги препятствуют пассажирам пригородных поездов безопасно проходить на посадочную платформу и в обратном направлении. Такие обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью граждан, могут повлечь необратимые последствия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пензенский транспортный прокурор внес начальнику Куйбышевской дирекции управления движением (структурное подразделение ОАО «РЖД») представление.

После этого были незамедлительно приняты меры по обеспечению безопасного прохода пассажиров по наземному пешеходному переходу через железнодорожные пути.