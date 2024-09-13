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Общество

В Пензенской области запретили склонять женщин к аборту

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На сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 13 сентября, депутаты приняли закон о запрете в Пензенской области склонения к искусственному прерыванию беременности.

«Склонение к абортам в Пензенской области признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства», - заявила полномочный представитель губернатора Наталья Канцерова.

Не подпадает под запрет сообщение сведений об имеющихся социальных основаниях для искусственного прерывания беременности, наступившей в результате изнасилования. Также не считается нарушением информирование врачом o наличии медицинских показаний к процедуре.

А вот склонение к аборту уговорами, предложениями, подкупом или обманом поставлено вне закона.

Наталья Канцерова подчеркнула, что регион имеет соответствующие правовые полномочия. Аналогичные решения приняты уже в 12 субъектах РФ. «В том числе - одними из первых - нашими соседями, Мордовией. Мы не идем против федерального законодательства», - пояснила она.

За склонение к аборту будут штрафовать. Размер взыскания для граждан составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 25 000 до 50 000, для юрлиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Примечательно, что наказание назначается вне зависимости от того, сделала женщина аборт или нет.

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Источник — фото pixabay.com
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