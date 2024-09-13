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Общество

В Пензенской области появилась новая награда

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В пятницу, 13 сентября, список региональных наград пополнился медалью «Сурский рубеж». Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области на очередной сессии.

Знак отличия представляет собой круг диаметром 32 мм из серебра 925-й пробы. B центре лицевой стороны, в малом круге, выделенном бортиком, изображены девочка-подросток, женщина с серпом в правой руке и снопом в левой, рабочий за станком на фоне пашни и производственного здания.

В Пензенской области появилась новая награда

По окружности в верхней части размещается надпись «Сурский рубеж», в нижней - симметричное изображение колосьев (слева) и части шестерни (справа).

На оборотной стороне медали в центральной части выполнено рельефное изображение герба Пензенской области, ниже нанесен ее порядковый номер. По окружности оборотной стороны медали нанесены рельефные точки.

Медалью «Сурский рубеж» будут награждать:

- за высокие трудовые достижения в сферах промышленности, в том числе оборонной, сельского хозяйства, экономики и иной общественно полезной деятельности;

- за высокопроизводительный труд, профессиональное мастерство, заслуги в освоении и внедрении новейшей техники и технологий, успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность;

- за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, внедрение новых технологий и методов управления, эффективное решение социально значимых задач.

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Источник — фото № 2 Заксобра Пензенской области
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