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Общество

В Пензенской области определены квоты приема инвалидов на работу

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В пятницу, 13 сентября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области установили квоты по приему инвалидов на работу.

Для нанимателей, у которых трудятся от 36 до 100 человек включительно, квота составит 2% среднесписочной численности занятых.

Там, где работников больше 100, она определена в 2,5%.

Организации и предприниматели должны за счет собственных средств или иных источников создавать места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Пензенские парламентарии приняли закон без обсуждения.

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Источник — фото pxhere.com
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