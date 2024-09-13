В Пензенской области определены квоты приема инвалидов на работу

13.09.2024 | 12:15

В пятницу, 13 сентября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области установили квоты по приему инвалидов на работу.

Для нанимателей, у которых трудятся от 36 до 100 человек включительно, квота составит 2% среднесписочной численности занятых.

Там, где работников больше 100, она определена в 2,5%.

Организации и предприниматели должны за счет собственных средств или иных источников создавать места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Пензенские парламентарии приняли закон без обсуждения.