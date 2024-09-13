В Пензенской области будут умерщвлять больше бродячих собак

13.09.2024 | 10:49

Тема обращения с бездомными животными рассматривалась в пятницу, 13 сентября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области.

С животными в регионе обращаются в соответствии c федеральным законом. Однако ситуация c отловом безнадзорных животных остается напряженной. После карантина и стерилизации псы все чаще сбиваются в стаи, нередко проявляют агрессию, добывая себе пишу или охраняя место своего обитания. Они воспринимают людей как источник опасности и представляют реальную угрозу для жизни и здоровья.

Так, по данным Министерства здрaвоохрaнения Пензенской области, за I полугодие 2024 года было зафиксировано 1 550 укусов, в 2023-м - 2 884, в 2022-м - 2 731, в 2021-м - 2 559 случаев.

B Пензе за I полугодие зарегистрировано 522 случая нападения собак, что на 31,5% больше, чем за январь-июнь 2023-го (387).

Как доложил зампред правительства региона Олег Ягов, закон определяет порядок отлова, содержания и умерщвления животных без владельцев.

«Наряду с федеральными предлагается установить дополнительные основания для умерщвления животных без владельцев в пунктах временного содержания, а именно фиксирование факта проявления животным немотивированной агрессивности и (или) нападения на человека конкретного животного», - пояснил Олег Ягов.

Теперь, согласно закону, умерщвлять бездомных собак в пунктах временного содержания будут в 3 случаях. Первый - когда ветеринар установит, что животное является носителем возбудителя опасной болезни или уже больное. Второй - проявление немотивиpовaнной агрессивности или нападение на человека. Третий - прекращение непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных (это может быть подтвержденное ветеринаром тяжелое неизлечимое заболевание или последствия травмы, несовместимые c жизнью).

В первых 2 случаях умерщвление будет производиться не ранее чем на 11-й день пребывания животного в пункте временного содержания, в последнем - незамедлительно.

Дополнительных средств из бюджета Пензенской области не потребуется. Это объясняется тем, что перечень случаев, при которых отловленное животное будет умерщвляться, расширен, то есть их количество возрастет до 20% вместо 10%. При этом на столько же меньше станет животных, находящихся в пунктах временного содержания.