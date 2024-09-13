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Общество

Прокуратура добилась выделения денег на лекарства детям с диабетом

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В Пензенской области после вмешательства прокуратуры дополнительно выделили 120 миллионов рублей на лекарства детям с сахарным диабетом. Это деньги из областного бюджета.

Прокурорская проверка показала, что в некоторых учреждениях здравоохранения не соблюдали права юных пациентов.

«Дети, страдающие сахарным диабетом, не обеспечивались необходимыми медицинскими изделиями и средствами диагностики, а также, в ряде случаев, инсулином», - отметили в прокуратуре Пензенской области.

Также выяснилось, что денег для покупки необходимых лекарств на 2024 год было выделено недостаточно.

Председателю регионального правительства внесли представление, после чего сумму ассигнований увеличили более чем на 120 миллионов.

«Учреждения здравоохранения обеспечены тест-полосками, системами непрерывного мониторирования глюкозы, инсулином и расходными материалами в объеме годовой потребности», - сообщили в прокуратуре.

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