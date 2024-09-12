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Общество

В Пензенской области завышался объем перевозок поездами

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Пензенская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере субсидирования организаций воздушного и железнодорожного транспорта из регионального бюджета.

Заказчиком услуг по перевозке пассажиров в пригородных поездах является Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. Выяснилось, что 2023 году министерство необоснованно завышало объем выполненных перевозчиком работ. Итогом стало увеличение размера субсидии, перечисленной железнодорожной организации.

Кроме того, были допущены нарушения порядка отбора авиаперевозчиков, деятельность которых также субсидируется из областного бюджета.

Транспортный прокурор внес министру представление, после чего нарушения бюджетного законодательства были устранены.

«Излишне уплаченные денежные средства возвращены в региональный бюджет, деятельность по отбору организаций авиаперевозчиков приведена в соответствие с нормативными требованиями», - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

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