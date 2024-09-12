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Общество

В Пензе прокуратура помогла девочке-инвалиду с паллиативным статусом

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В Пензе прокуратура помогла 9-летнему ребенку, страдающему тяжелым заболеванием.

По заключению врачебной комиссии девочке-инвалиду с паллиативным статусом (состояние человека, когда диагностировано хроническое неизлечимое заболевание и исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения. - Прим. ред.) необходимо специализированное питание и изделия медицинского назначения.

В частности, ребенку требуется гастростомическая трубка, с помощью которой вводится питание непосредственно в желудок, для использования в домашних условиях.

Несмотря на это, органы системы здравоохранения региона не обеспечивали девочку медизделием.

«Прокуратура области внесла представление председателю регионального правительства с требованием о незамедлительном устранении нарушений прав несовершеннолетней. После вмешательства надзорного ведомства ребенок обеспечен необходимым медицинским изделием», - сообщили в прокуратуре.

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