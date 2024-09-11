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Общество

В «Буртасах» по вечерам пообещали контролировать потоки людей

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Пензячка Елена Х. возмущена ежедневной давкой по вечерам в ДС «Буртасы». По словам женщины, в здании открыта только одна дверь и на вход, и на выход.

«Это дурдом. Каждый день давка. А если что-то произойдет, то как эвакуироваться? Детей сюда на кружки ходит очень много. Мамочек с колясками полно», - написала горожанка на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

На ее обращение отреагировал представитель регионального минспорта.

«На входной группе в бассейн «Буртасы» осуществляется разделение потоков. Одна из дверей работает на вход, а другая - на выход», - сообщили женщине.

Однако Елена возразила: «Работает 1 выход и вход, это 6-я дверь, все остальные закрыты, там не только бассейн, там кружки всевозможные».

Пензячка предложила представителю минспорта явиться в здание с проверкой около 19:00 и убедиться в правдивости ее слов.

«Администрацией дворца спорта «Буртасы» приняты в работу ваши замечания. Будет осуществляться контроль по распределению потока людей по вечерам, чтобы организовать нахождение большого количества посетителей в здании», - ответили горожанке.

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Источник — фото Елены Хомутских
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