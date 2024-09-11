Мошенники придумали новый обман от имени Минздрава РФ

11.09.2024 | 07:49

Аферисты начали применять новую схему обмана. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жертвами злоумышленников становятся те, кто недавно прошел медицинское обследование. Им поступает предложение получить кешбэк за оплаченные медицинские услуги, для чего необходимо установить некое «новое приложение Минздрава».

После установки приложения на телефон мошенники дают пользователю форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте.

«Обращаем ваше внимание, что у Минздрава России нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на едином портале госуслуг», - говорится в посте.

Также пользователям напомнили, что получить налоговый вычет за медицинские услуги можно на сайте ФНС.