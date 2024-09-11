Митрополит Серафим отметит годовщину своей хиротонии

11.09.2024 | 10:46

В четверг, 12 сентября, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим будет праздновать годовщину архиерейской хиротонии, или рукоположения (это обряд посвящения в духовный сан).

«Она состоялась в 2012 году за Божественной литургией в храме Рождества Христова г. Красноярска. Таинство возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - напомнили в информационном отделе Пензенской епархии.

Кроме того, 12-го числа отмечается перенесение мощей святого великого князя Александра Невского.

В этот день митрополит Серафим будет возглавлять литургию в Спасском кафедральном соборе Пензы. Она начнется в 8:30 и продлится около двух часов.

«По традиции принимать поздравления владыка будет по окончании богослужения», - пояснили в епархии.