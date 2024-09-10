Улицы Мира и Свердлова в Пензе ждет ремонт

10.09.2024 | 20:46

В Пензе устраняют дефекты на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлые годы.

Так, потребовалась проливка швов на улицах Кирова, Максима Горького, Кольцова, Окружной и ее дублере.

Провести ямочный ремонт необходимо было на Вишневой, Ново-Тамбовской и Ленинградской, пояснили в пресс-службе городской администрации.

Там, где гарантийные сроки уже вышли, порядок наводит МБУ «Пензавтодор». Это улицы Ростовская, 8 Марта (включая путепровод). В планах у учреждения - Мира, Свердлова и другие.

«Пока позволяет погода, нужно все силы бросить на восстановление покрытия, где это необходимо, чтобы предупредить дальнейшие разрушения», - заявил глава Пензы Александр Басенко на совещании во вторник, 10 сентября.