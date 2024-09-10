Синоптики подготовили прогноз погоды на 11 сентября

10.09.2024 | 22:00

11 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, без осадков. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28, а к позднему вечеру вернется прохлада.

На протяжении суток будет дуть умеренный юго-восточный ветер, временами его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Ранее синоптики объяснили, что регион по-прежнему находится под влиянием обширного Сибирского антициклона и ветров из южных широт, поэтому «раннее бабье лето продолжается».

Из-за сухой и теплой погоды в Пензенской области на период с 10 по 13 сентября установлен V класс пожарной опасности леса (чрезвычайный).