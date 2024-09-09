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Общество

Медики перечислили признаки «винного лица» у человека

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Медики нередко судят о проблемах со здоровьем пациента по его лицу. У любителей спиртного, к примеру, оно выглядит на 5-10 лет старее, чем у людей без вредных привычек.

Доктора-наркологи называют такое лицо «винным» и считают одним из самых популярных опознавательных признаков алкоголика. Отсылка к вину здесь условна: нежелательные изменения вызывают любые напитки, содержащие этанол.

При регулярном употреблении спиртного кожа быстро начинает сохнуть и шелушиться, что приводит к раннему появлению мелких морщин.

«Алкоголь обладает мочегонным эффектом, способствует выведению из организма воды. Регулярно выпивая алкогольные напитки, вы провоцируете сильное обезвоживание организма, что рано или поздно отразится на состоянии и внешнем виде вашей кожи. Связано это с тем, что алкоголь оказывает влияние на мимику, нарушая тонус мышц, которые отвечают за нее, ослабляя одни и перенапрягая другие. Также волосы становятся тусклыми, ломкими и безжизненными. Этанол нарушает выработку белка коллагена, поддерживающего структуру не только кожи, но также волос и ногтей. Ногти тоже истончаются», - перечислила особенности главный терапевт Пензенской области Елена Матвеева.

Она подчеркнула, что метаморфозы происходят даже при употреблении одного бокала вина несколько раз в неделю.

«Этанол вызывает обезвоживание. Дальше организм пытается удержать остатки жидкости, но скапливаются они только в глубоких слоях кожи, вызывая отеки, мешки под глазами и неприятное углубление носогубных складок. Помните, внешний вид человека - это, в первую очередь, избавление от вредных привычек. А если выпивать каждый день, могут возникнуть чрезвычайно опасные проблемы, особенно для женщин», - предупредила пресс-служба регионального минздрава.

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Источник — фото рixabay.com
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