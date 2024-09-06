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Общество

Долгострой на улице Гоголя в Пензе станет жилым домом

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В Пензе определили судьбу печально известного долгостроя на Гоголя, 25.

3 сентября глава города Александр Басенко подписал постановление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта реконструкции апарт-отеля под трехэтажный жилой дом.

Больше 2 десятилетий назад 48 семей вложили миллионы в будущее жилье и оказались в безвыходном положении. В 2012 году им сообщили, что они зря связались с компанией, возводившей трехэтажку: фирма работала на участке, не предназначенном для строительства многоквартирного дома.

В 2013-м Ленинский районный суд вынес постановление снести объект: он расположен слишком близко к школе № 7. Позже это решение поддержал и областной суд. Люди, которые собирались жить

в доме, запаниковали. Начались хождения по мукам - встречи в городской администрации, скандалы, разбирательства.

Стереть постройку с лица земли в итоге не успели. В 2019-м заговорили о возможности ввода в эксплуатацию. Через какое-то время постановлением суда администрацию города обязали выдать разрешение на строительство трехэтажки, но в другом статусе - апартамент-отеля.

«Это объекты не для постоянного полноценного проживания, не полноценное жилье, которому требуются социальная инфраструктура, детские площадки и прочие вещи. Это, по сути, гостиница - можно и так классифицировать. Такое жилье, как правило, приобретается одинокими либо деловыми людьми, то есть проживание довольно удобно для такой категории населения», - объясняла в 2021 году Нина Кутырева, занимавшая тогда должность начальника Управления архитектуры и градостроительства г. Пензы.

Кроме того, в помещениях нельзя прописаться, поскольку они имеют статус нежилых, и здесь довольно дорогие коммунальные услуги.

Однако если бы пензенцы не согласились на апарт-отель вместо обычного жилья, то строение на улице Гоголя постигла бы участь здания на улице Боровиковского, которое снесли из-за схожих проблем.

Важно отметить, что под категорию «обманутые дольщики» семьи, вложившиеся в недвижимость на Гоголя, 25, не подходят. Из-за этого у городской администрации нет законных полномочий для оказания им финансовой помощи.

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