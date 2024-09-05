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Общество

Врач: Ежедневное мытье головы может навредить волосам

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Ежедневное мытье головы может навредить волосам. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс.

«Научных доказательств того, что ежедневное мытье волос вредно, сегодня не существует. Однако делать продолжительные паузы между очередным мытьем головы тоже нежелательно - это может привести к появлению дерматита, гнойничковых высыпаний и других неблагоприятных проявлений», - предупредил врач.

По его словам, при ежедневном употреблении неподходящего шампуня, кондиционера или других средств ухода могут вымываться протеины и липиды, нарушаться эпидермальный барьер кожи. Кроме того, могут активизироваться грибы рода Malassezia, вызывая появление перхоти.

Чтобы подобрать оптимальные средство и частоту мытья головы, следует определить тип волос.

Так, сухие не рекомендуется мыть чаще двух раз в неделю, чтобы избежать их пересыхания. Склонные к жирности следует мыть не реже трех раз в неделю, можно даже чаще. Лучше использовать шампунь с компонентами, оказывающими подсушивающее и адсорбирующее действие. Это позволяет контролировать выделение кожного жира и предотвратить быстрое загрязнение волос.

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Источник — фото pxhere.com
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