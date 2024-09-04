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Общество

Врач: После отпуска повышать рабочую нагрузку следует плавно

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Оптимальный срок для адаптации после отпуска составляет 3-4 дня. Об этом «Известиям» рассказал ассистент кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Дмитрий Петелин.

По его словам, накануне первого рабочего дня следует составить план дел, распределить их по важности и выделить приоритетные. В первые день-два следует вспомнить свои рабочие обязанности и сосредоточиться на главных задачах, не перегружая себя второстепенными.

«Нагрузку стоит повышать постепенно в течение недели», - подчеркнул врач.

Дмитрий Петелин также указал, что на успешное погружение в рабочий процесс влияет и длительность отпуска.

«Лучше ли брать сразу все 28 дней или дробить отпуск на части, зависит от особенностей самого человека и того, как обстоят дела на работе. Но в целом после двух двухнедельных отпусков на рабочий лад настроиться проще, чем после одного месячного», - отметил эксперт.

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Источник — фото pixabay.com
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