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Общество

Пензенцы смогут провериться на рак головы и шеи

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В субботу, 7 сентября, пензенцы смогут бесплатно провериться на рак головы и шеи в областном онкологическим диспансере на проспекте Строителей, 37а. Там устраивают день открытых дверей, посвященный ранней диагностике опасного заболевания.

Принимать желающих будут с 9:00 до 13:00. Нужно предварительно записаться. Сделать это можно, позвонив по телефону 8-937-422-64-54 в рабочее время.

«В день приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС», - сообщили в региональном минздраве.

По словам специалистов, злокачественные опухоли головы и шеи занимают 6-е место в мире по заболеваемости. Зачастую к ним приводят курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы и постоянная травма слизистой во рту и языка зубами.

Считается, что наиболее подвержены заболеванию мужчины старше 40 лет, но сейчас среди пациентов также женщины и молодые люди.

«Помните, что вначале онкологические заболевания себя никак не проявляют. Для того чтобы выявить онкологические заболевания, когда еще нет симптомов, необходимо пройти диспансеризацию, ведь онкологические заболевания, обнаруженные на ранней стадии, излечимы в 90% случаев», - предупредили в минздраве.

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