ВТБ откроет в Пензенской области 6 новых офисов

02.09.2024 | 11:51

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До конца 2024 года офисы «легкого» формата появятся в Сердобске, Каменке и Пензе, а в 2025-м - в Никольске, Нижнем Ломове и селе Засечном. Таким образом, общее число отделений ВТБ в регионе достигнет 15.

Формат компактных офисов позволяет открывать их в небольших населенных пунктах. В таких отделениях доступны все основные банковские продукты: карты, кредиты, вклады. Посетители могут обратиться за консультацией к специалисту, воспользоваться банкоматом. «Легкие» офисы рассчитаны на два рабочих места - сотрудники обслуживают клиентов с помощью ноутбуков в удобных зонах с мягкой мебелью. Подтвердить операции можно с помощью мобильного приложения ВТБ Онлайн.

«Сейчас офисы ВТБ работают в Пензе, Кузнецке и Заречном. В рамках стратегии развития мы значительно расширим доступность наших услуг для жителей Пензенской области: офисы «легкого» формата появятся еще в пяти населенных пунктах региона. Также в ближайшее время будет открыт обновленный многофункциональный офис в Кузнецке. Несмотря на развитие цифровых сервисов, возможность прийти в отделение и пообщаться с сотрудником банка очень важна для людей», - сказал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

На сегодняшний день ВТБ обслуживает в Пензенской области более 138 тысяч физических лиц. В ближайшие три года банк намерен совершенствовать работу клиентского сервиса. В 2024-м будет открыто около 230 новых офисов по всей стране, 131 из которых «легкого» формата.

Развитие получит и выездной канал обслуживания: к концу текущего года заказать карту банка с доставкой на дом или в офис смогут жители городов с населением более 10 тыс. человек. Через три года этот сервис будет доступен и в населенных пунктах с численностью населения от 1 000 человек.

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